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Опубликовано 20 сентября, 10:12

Атака 1110 БПЛА на Россию стала самой массированной с начала года

Обложка © ТАСС /Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС /Николай Гынгазов

Атака беспилотников на регионы России в ночь на 20 сентября стала самой массированной с начала года. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских БПЛА самолётного типа, следует из данных Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской и Орловской областями.

Кроме того, воздушные цели перехватывали над Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.

Средства ПВО также уничтожали беспилотники над акваторией Чёрного моря.

43 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, пострадали два человека
43 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, пострадали два человека

Ранее Life.ru сообщал о предыдущем рекордном налёте 16 августа, когда российские военные уничтожили 822 БПЛА. Тогда воздушные цели перехватывали над 17 регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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