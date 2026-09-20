Атака 1110 БПЛА на Россию стала самой массированной с начала года

Атака беспилотников на регионы России в ночь на 20 сентября стала самой массированной с начала года. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских БПЛА самолётного типа, следует из данных Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской и Орловской областями.

Кроме того, воздушные цели перехватывали над Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.

Средства ПВО также уничтожали беспилотники над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru сообщал о предыдущем рекордном налёте 16 августа, когда российские военные уничтожили 822 БПЛА. Тогда воздушные цели перехватывали над 17 регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями.