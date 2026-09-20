43 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, пострадали два человека

43 беспилотника уничтожили минувшей ночью над Воронежской областью. В результате атаки два человека, в том числе ребёнок, получили ранения средней тяжести, сообщил губернатор Александр Гусев.

Мальчика 2012 года рождения доставили из пригородного района в областную детскую больницу. В другом муниципалитете под Воронежем госпитализировали мужчину 1989 года рождения. Обоим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В трёх пригородных районах после падения обломков повреждены крыши, остекление и фасады ряда домов, а также несколько автомобилей. Ещё в одном муниципалитете фрагменты БПЛА посекли фасад и кровлю нескольких построек и грузовой транспорт.

Ранее Life.ru сообщал, что обломки 23 БПЛА повредили семь домов и автомобили в Воронежской области. Тогда, по предварительным данным, пострадавших среди жителей не было.