Повреждения при атаке БПЛА в Домодедове зафиксированы по 20 адресам

Около 20 адресов в Домодедове получили повреждения после ночной атаки беспилотников. Основные последствия зафиксированы в микрорайоне Белые Столбы и деревне Новлянское, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.

Пострадали жилые дома, остекление, автомобили и хозяйственные постройки. Сейчас специалисты обследуют территории и фиксируют нанесённый ущерб.

За медицинской помощью в Домодедове обратились пять человек, среди них ребёнок. По данным Хрусталёвой, у пострадавших диагностированы травмы лёгкой и средней степени тяжести, врачи продолжают уточнять их состояние.

Глава округа назвала ночной налёт самой массированной атакой БПЛА на Домодедово. Экстренные и оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

В целом Московская область в ночь на 20 сентября подверглась масштабной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 аппаратов в 17 округах, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.