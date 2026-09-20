Повреждения при атаке БПЛА в Домодедове зафиксированы по 20 адресам
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Около 20 адресов в Домодедове получили повреждения после ночной атаки беспилотников. Основные последствия зафиксированы в микрорайоне Белые Столбы и деревне Новлянское, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.
Пострадали жилые дома, остекление, автомобили и хозяйственные постройки. Сейчас специалисты обследуют территории и фиксируют нанесённый ущерб.
За медицинской помощью в Домодедове обратились пять человек, среди них ребёнок. По данным Хрусталёвой, у пострадавших диагностированы травмы лёгкой и средней степени тяжести, врачи продолжают уточнять их состояние.
Глава округа назвала ночной налёт самой массированной атакой БПЛА на Домодедово. Экстренные и оперативные службы переведены на усиленный режим работы.
В целом Московская область в ночь на 20 сентября подверглась масштабной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 аппаратов в 17 округах, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
Ранее Life.ru собрал главное о массированной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье: в Московской области погибли два человека, десяткам жителей потребовалась медицинская помощь, повреждения получили жилые дома и автомобили. В Раменском округе после падения БПЛА из многоэтажки эвакуировали около 400 человек, среди которых 70 детей. Последствия налёта зафиксировали и в Ленинском округе, где повреждения получили 14 жилых домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки.
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