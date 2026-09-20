В Ленинском округе Подмосковья из-за атаки БПЛА повреждено 14 домов
Обложка © Life.ru
Ночная атака БПЛА оставила повреждения сразу в трёх населённых пунктах Ленинского городского округа Подмосковья: пострадали 14 жилых домов. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.
Основная часть повреждений пришлась на Молоково, где специалисты зафиксировали последствия падения беспилотников и их обломков по 12 адресам. Ещё по одному дому пострадало в Милькове и Андреевском.
Сейчас все указанные адреса обследуют профильные службы. После завершения работы экстренных бригад власти намерены оценить ущерб и организовать помощь владельцам повреждённого жилья.
Каторов попросил жителей сообщать администрации, если их дом или квартира тоже пострадали, но адрес пока не вошёл в опубликованный список.
Ленинский округ оказался среди территорий, затронутых масштабной атакой на Московский регион в ночь на 20 сентября.
Всего с 03:00 до 05:00 силы ПВО и РЭБ, по данным губернатора Андрея Воробьёва, сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах Подмосковья. В результате атаки в регионе погибли два человека и ещё шестеро пострадали. Среди наиболее серьёзных эпизодов — попадания в жилые дома и пожар складского комплекса в Софьино, а в Раменском округе после падения БПЛА на многоэтажку эвакуировали около 400 человек, включая 70 детей.
Больше новостей об атаках беспилотников, работе экстренных служб и последствиях происшествий — в разделе «ЧП» на Life.ru.