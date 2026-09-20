В Ленинском округе Подмосковья из-за атаки БПЛА повреждено 14 домов

Ночная атака БПЛА оставила повреждения сразу в трёх населённых пунктах Ленинского городского округа Подмосковья: пострадали 14 жилых домов. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Основная часть повреждений пришлась на Молоково, где специалисты зафиксировали последствия падения беспилотников и их обломков по 12 адресам. Ещё по одному дому пострадало в Милькове и Андреевском.

Сейчас все указанные адреса обследуют профильные службы. После завершения работы экстренных бригад власти намерены оценить ущерб и организовать помощь владельцам повреждённого жилья.

Каторов попросил жителей сообщать администрации, если их дом или квартира тоже пострадали, но адрес пока не вошёл в опубликованный список.

Ленинский округ оказался среди территорий, затронутых масштабной атакой на Московский регион в ночь на 20 сентября.