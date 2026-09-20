В Ленинском округе Подмосковья при атаке БПЛА пострадали пять человек
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В Ленинском городском округе Московской области в результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов получили травмы пять человек. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов в своём официальном телеграм-канале.
По предварительным сведениям, все пятеро пострадавших были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Врачи оценивают их состояние и оказывают всю необходимую квалифицированную помощь в полном объеме.
На местах падения обломков продолжают работу сотрудники оперативных и экстренных служб региона. Специалисты уточняют обстоятельства ночного происшествия и масштабы возможных повреждений гражданской инфраструктуры на территории округа.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах Подмосковья. Атака на момент заявления продолжалась.
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