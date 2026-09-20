В Ленинском округе Подмосковья при атаке БПЛА пострадали пять человек

В Ленинском городском округе Московской области в результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов получили травмы пять человек. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов в своём официальном телеграм-канале.

По предварительным сведениям, все пятеро пострадавших были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Врачи оценивают их состояние и оказывают всю необходимую квалифицированную помощь в полном объеме.

На местах падения обломков продолжают работу сотрудники оперативных и экстренных служб региона. Специалисты уточняют обстоятельства ночного происшествия и масштабы возможных повреждений гражданской инфраструктуры на территории округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах Подмосковья. Атака на момент заявления продолжалась.