Шесть человек пострадали от дронов ВСУ в Брянской области

Шесть человек получили ранения при атаках беспилотников в Брянской области. Под удары попали предприятие в Стародубе, сельхозобъект возле села Брахлов и автозаправочная станция в Белевице.

В Стародубе дрон атаковал предприятие, где пострадали трое сотрудников. Всех раненых госпитализировали.

Ещё один удар пришёлся по сельскохозяйственному предприятию возле села Брахлов Климовского района. В результате атаки ранения получил мужчина.

В посёлке Белевица Погарского района беспилотник атаковал автозаправочную станцию. Пострадали двое местных жителей, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне в Стародубе беспилотник атаковал автозаправочную станцию. В результате удара погиб 39-летний мужчина, ещё трое жителей получили ранения.