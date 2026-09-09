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Опубликовано 9 сентября, 15:26

Шесть человек пострадали от дронов ВСУ в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть человек получили ранения при атаках беспилотников в Брянской области. Под удары попали предприятие в Стародубе, сельхозобъект возле села Брахлов и автозаправочная станция в Белевице.

В Стародубе дрон атаковал предприятие, где пострадали трое сотрудников. Всех раненых госпитализировали.

Ещё один удар пришёлся по сельскохозяйственному предприятию возле села Брахлов Климовского района. В результате атаки ранения получил мужчина.

В посёлке Белевица Погарского района беспилотник атаковал автозаправочную станцию. Пострадали двое местных жителей, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Брянском
Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Брянском

Накануне в Стародубе беспилотник атаковал автозаправочную станцию. В результате удара погиб 39-летний мужчина, ещё трое жителей получили ранения.

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Наталья Демьянова
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