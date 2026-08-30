Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Брянском

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, который двигался по дороге в Стародубском районе Брянской области. В результате удара пострадала женщина, находившаяся за рулём, её госпитализировали.

Об атаке сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, беспилотник целенаправленно ударил по машине в посёлке Тарасовка.

«Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в посёлке Тарасовка Стародубского района. Ранена женщина-водитель, она госпитализирована», – написал Ковальчук.

Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Других подробностей о состоянии женщины и последствиях атаки пока не приводится.

Ранее Life.ru писал, что после атак украинских вооружённых формирований на гражданские объекты Белгорода Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи начали собирать доказательства и устанавливать, какое вооружение применялось во время ударов. Также специалисты устанавливают лиц, причастных к атаке.