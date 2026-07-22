«Мираторг» сообщил о трёх атаках на объекты в Брянской области

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подвергся серии ударов в Климовском районе Брянской области. Всего зафиксировано три крупных инцидента на производственных площадках компании.

В результате обстрела одного из предприятий серьёзно повреждены несколько корпусов. Там возник масштабный пожар, охвативший значительную территорию. В организации заявили: «Ущерб существенный. Пострадавших нет».

На другой локации зафиксировано падение беспилотника. В итоге нападения осколочное ранение получил сотрудник охраны.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. На текущий момент врачи оценивают его состояние как стабильное. Руководство холдинга пообещало предоставить работнику всю нужную поддержку.

На местах происшествий работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атак. Информация о состоянии инфраструктуры на третьем объекте уточняется.

Накануне сообщалось, что свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области неоднократно попадал под обстрелы ВСУ. Атаки продолжались в течение нескольких суток. Сотрудников оперативно вывели с территории площадки. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал.