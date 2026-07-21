Корпуса разбиты, фуры уничтожены: ВСУ несколько суток били по свинокомплексу «Мираторга»

Свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области неоднократно попадал под обстрелы ВСУ. Атаки продолжались в течение нескольких суток, рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ «Мираторг» в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля», — написал Ковальчук в телеграм-канале.

Сотрудников оперативно вывели с территории площадки. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал.

Климовский район расположен у границы с Украиной и регулярно подвергается атакам. Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и следить за официальными предупреждениями.

Ранее Life.ru писал, что Брянская область пережила серию атак украинских беспилотников. За сутки один человек погиб, ещё 13 получили ранения, а силы ПВО и мобильные группы уничтожили 100 дронов самолётного типа.