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21 июля, 11:02

Корпуса разбиты, фуры уничтожены: ВСУ несколько суток били по свинокомплексу «Мираторга»

ВСУ несколько суток обстреливали свинокомплекс «Мираторга» под Брянском

Обложка © ТАСС / Владимир Горовых

Обложка © ТАСС / Владимир Горовых

Свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области неоднократно попадал под обстрелы ВСУ. Атаки продолжались в течение нескольких суток, рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ «Мираторг» в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля», — написал Ковальчук в телеграм-канале.

Сотрудников оперативно вывели с территории площадки. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал.

Климовский район расположен у границы с Украиной и регулярно подвергается атакам. Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и следить за официальными предупреждениями.

ПВО ночью уничтожила беспилотники и ракеты над Ростовской областью
ПВО ночью уничтожила беспилотники и ракеты над Ростовской областью

Ранее Life.ru писал, что Брянская область пережила серию атак украинских беспилотников. За сутки один человек погиб, ещё 13 получили ранения, а силы ПВО и мобильные группы уничтожили 100 дронов самолётного типа.

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Полина Никифорова
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