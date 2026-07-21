ПВО ночью уничтожила беспилотники и ракеты над Ростовской областью

Ростовская область ночью 21 июля подверглась атаке с воздуха. Большую часть целей удалось уничтожить, однако падение обломков беспилотника привело к пожару в лесном массиве. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Уничтоженные воздушные объекты зафиксировали над Ростовом-на-Дону, а также в Константиновском, Обливском, Боковском и Советском районах. Основной ущерб пришёлся на Милютинский район. После падения частей одного из сбитых беспилотников произошло возгорание лесного участка.

Жертв и пострадавших, согласно предварительным данным, нет. Специалисты также не обнаружили угрозы для расположенных поблизости населённых пунктов. Ликвидацией последствий занимаются экстренные службы. Они продолжают тушить пожар и контролируют ситуацию на месте происшествия.

Ранее сообщалось о масштабной работе сил противовоздушной обороны в течение ночи. За это время удалось перехватить и уничтожить почти 210 беспилотников самолётного типа. Воздушные цели были поражены над несколькими регионами страны и акваториями морей.