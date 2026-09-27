Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 07:16

Водитель получил ранения при ударе дрона ВСУ по машине под Брянском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водитель получил ранения при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю на трассе Брянск — Новозыбков. Об атаке сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Инцидент произошёл возле села Смотровая Буда Клинцовского района. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

«Водитель получил ранения, он госпитализирован, медики делают все возможное», — сообщил Ковальчук.

По данным главы региона, за прошедшие сутки над Брянской областью подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и подразделения Росгвардии уничтожили 14 беспилотников самолётного типа.

Над Брянской областью за сутки уничтожили восемь БПЛА
Над Брянской областью за сутки уничтожили восемь БПЛА

Ранее Life.ru писал о двух пострадавших при атаках беспилотников на Брянскую область. Один из дронов ударил по движущемуся автомобилю в деревне Крюков, водитель получил осколочные ранения и был госпитализирован. Ещё один человек пострадал в селе Чуровичи. Несколькими днями ранее шесть человек получили ранения после ударов по маршрутке и легковому автомобилю. Всех пострадавших тогда доставили в больницы.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar