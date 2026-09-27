Водитель получил ранения при ударе дрона ВСУ по машине под Брянском

Ранее Life.ru писал о двух пострадавших при атаках беспилотников на Брянскую область. Один из дронов ударил по движущемуся автомобилю в деревне Крюков, водитель получил осколочные ранения и был госпитализирован. Ещё один человек пострадал в селе Чуровичи. Несколькими днями ранее шесть человек получили ранения после ударов по маршрутке и легковому автомобилю. Всех пострадавших тогда доставили в больницы.