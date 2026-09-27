Водитель получил ранения при ударе дрона ВСУ по машине под Брянском
Обложка © Life.ru
Водитель получил ранения при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю на трассе Брянск — Новозыбков. Об атаке сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Инцидент произошёл возле села Смотровая Буда Клинцовского района. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
«Водитель получил ранения, он госпитализирован, медики делают все возможное», — сообщил Ковальчук.
По данным главы региона, за прошедшие сутки над Брянской областью подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и подразделения Росгвардии уничтожили 14 беспилотников самолётного типа.
Ранее Life.ru писал о двух пострадавших при атаках беспилотников на Брянскую область. Один из дронов ударил по движущемуся автомобилю в деревне Крюков, водитель получил осколочные ранения и был госпитализирован. Ещё один человек пострадал в селе Чуровичи. Несколькими днями ранее шесть человек получили ранения после ударов по маршрутке и легковому автомобилю. Всех пострадавших тогда доставили в больницы.
Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.