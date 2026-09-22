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Регион
Опубликовано 22 сентября, 06:10

Над Брянской областью за сутки уничтожили восемь БПЛА

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Восемь беспилотников самолётного типа уничтожили за прошедшие сутки над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в Telegram.

По его словам, воздушные цели поражали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

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Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 20 сентября Life.ru сообщал об ударах по автомобилям в регионе, в результате которых пострадали шесть человек.

Больше новостей об авариях, атаках и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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