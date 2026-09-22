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Регион
Опубликовано 22 сентября, 05:06

Минобороны: За ночь над регионами России уничтожено 297 беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников самолётного типа над территориями российских регионов. Об этом сообщило Министерство обороны России.

География атаки охватила Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, а также Республику Крым.

В Ростовской области сбили более 70 БПЛА ВСУ над семью районами
В Ростовской области сбили более 70 БПЛА ВСУ над семью районами

Ранее Life.ru писал, что в Самарской области повреждены гражданские объекты из-за атаки десятков БПЛА. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, ночью жители слышали работу систем ПВО. Беспилотники также уничтожались мобильными огневыми группами. Федорищев заявил, что целью атаки ВСУ стали промышленные предприятия региона.

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Юния Ларсон
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