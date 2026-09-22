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Регион
Опубликовано 22 сентября, 04:16

В Ростовской области сбили более 70 БПЛА ВСУ над семью районами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Системы противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников в Ростовской области за ночь. Об этом сообщил местный губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбиты в Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском и Азовском районах. Согласно губернатору, информация о повреждениях и пострадавших на данный момент уточняется.

Сирены включали 22 сентября в городах Саратовской области из-за угрозы атаки ВСУ
Сирены включали 22 сентября в городах Саратовской области из-за угрозы атаки ВСУ

Десятки беспилотников сбили над Самарской областью в ночь на 22 сентября. После атаки повреждения получили гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Ночью жители слышали работу систем противовоздушной обороны. Беспилотники также уничтожали мобильные огневые группы. Целью атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали промышленные предприятия региона.

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Тимур Хингеев
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