Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 03:56

Сирены включали 22 сентября в городах Саратовской области из-за угрозы атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области в ночь на 22 сентября. В отдельных населённых пунктах заработали системы оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам главы области, информацию об угрозе передало Министерство обороны России. Сообщение губернатор опубликовал в 01:12 мск. Все экстренные службы региона перевели в полную готовность.

ВСУ нанесли 717 ударов по Алёшкинскому округу в Херсонской области за неделю
ВСУ нанесли 717 ударов по Алёшкинскому округу в Херсонской области за неделю

Ранее сообщалось, что Самарская область 22 сентября подверглась атаке беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о налёте и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Перед этим власти ввели в регионе режим «Беспилотная опасность». Информация о последствиях атаки на момент первых сообщений уточнялась.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar