Сирены включали 22 сентября в городах Саратовской области из-за угрозы атаки ВСУ

Угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области в ночь на 22 сентября. В отдельных населённых пунктах заработали системы оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам главы области, информацию об угрозе передало Министерство обороны России. Сообщение губернатор опубликовал в 01:12 мск. Все экстренные службы региона перевели в полную готовность.

Ранее сообщалось, что Самарская область 22 сентября подверглась атаке беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о налёте и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Перед этим власти ввели в регионе режим «Беспилотная опасность». Информация о последствиях атаки на момент первых сообщений уточнялась.