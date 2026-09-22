Самарская область подверглась крупной атаке беспилотников 22 сентября

В Самарской области зафиксировали крупную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, это очередная атака с применением БПЛА. Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности. Ранее был введён режим «Беспилотная опасность».

Ранее в Брянской области беспилотный летательный аппарат атаковал гражданский автомобиль. В машине находилась Елена Дятлова, член УИК № 882 с правом решающего голоса. Взрыв нанёс женщине множественные тяжёлые осколочные ранения. Её срочно доставили в больницу. Глава Центризбиркома назвала нападение преднамеренным актом агрессии против мирного населения, подчеркнув, что операторы дрона отчетливо видели гражданский статус транспортного средства.