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Опубликовано 22 сентября, 02:00

Самарская область подверглась крупной атаке беспилотников 22 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

В Самарской области зафиксировали крупную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, это очередная атака с применением БПЛА. Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности. Ранее был введён режим «Беспилотная опасность».

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Ранее в Брянской области беспилотный летательный аппарат атаковал гражданский автомобиль. В машине находилась Елена Дятлова, член УИК № 882 с правом решающего голоса. Взрыв нанёс женщине множественные тяжёлые осколочные ранения. Её срочно доставили в больницу. Глава Центризбиркома назвала нападение преднамеренным актом агрессии против мирного населения, подчеркнув, что операторы дрона отчетливо видели гражданский статус транспортного средства.

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Тимур Хингеев
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