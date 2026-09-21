Дрон ВСУ атаковал машину с членом избиркома под Брянском

В Брянской области гражданский автомобиль, в котором находилась сотрудница участковой избирательной комиссии, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошёл 20 сентября на территории Стародубского района. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время оглашения предварительных итогов голосования.

Под удар попала машина с членом УИК № 882 с правом решающего голоса Еленой Дятловой. В результате взрыва женщина получила множественные тяжёлые осколочные ранения и была экстренно доставлена в медицинское учреждение.

Глава Центризбиркома назвала нападение преднамеренным актом агрессии против мирного населения, подчеркнув, что операторы дрона отчетливо видели гражданский статус транспортного средства. Памфилова пожелала пострадавшей скорейшего выздоровления и выразила признательность за выполнение профессионального долга в сложных приграничных условиях.

Ранее сообщалось, что накануне основного голосования в Запорожской области при атаке беспилотника погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина; власти региона заявили, что удар по её дому был целенаправленным. Вчера стало известно о гибели члена УИК Нижнесерогозского округа Херсонской области Ольги Демьяненко.