Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника
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Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Глава региона напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых дронов, которые могут содержать взрывчатые вещества.
О сбитых БПЛА Дмитрий Миляев сообщал вечером 30 сентября. Тогда силы ПВО ликвидировали над регионом пять летательных аппаратов.
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