Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Глава региона напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых дронов, которые могут содержать взрывчатые вещества.

О сбитых БПЛА Дмитрий Миляев сообщал вечером 30 сентября. Тогда силы ПВО ликвидировали над регионом пять летательных аппаратов.