СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Трубчевск

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника в Трубчевске Брянской области, где пострадали мирные жители, в том числе студенты. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооружённых формирований, в результате которой пострадали студенты колледжа», — сказала она.

По данным СК, ВСУ ударили беспилотником по автоцистерне у молочного комбината. Среди пострадавших ведомство указало семерых учащихся расположенного поблизости Трубчевского автомеханического техникума. Петренко уточнила, что следствие продолжает выяснять число раненых.

Ранее сообщалось, что при атаке украинских беспилотников на Трубчевск пострадали 12 человек, в том числе, по первоначальным данным, семь студентов. Всех раненых доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Глава региона призвал жителей не трогать незнакомые предметы, не подходить к ним и сообщать о подозрительных находках по номеру 112.