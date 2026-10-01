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Опубликовано 1 октября, 02:54

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Трубчевск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника в Трубчевске Брянской области, где пострадали мирные жители, в том числе студенты. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооружённых формирований, в результате которой пострадали студенты колледжа», — сказала она.

По данным СК, ВСУ ударили беспилотником по автоцистерне у молочного комбината. Среди пострадавших ведомство указало семерых учащихся расположенного поблизости Трубчевского автомеханического техникума. Петренко уточнила, что следствие продолжает выяснять число раненых.

Раненный при атаке на Трубчевск студент находится в тяжёлом состоянии
Раненный при атаке на Трубчевск студент находится в тяжёлом состоянии

Ранее сообщалось, что при атаке украинских беспилотников на Трубчевск пострадали 12 человек, в том числе, по первоначальным данным, семь студентов. Всех раненых доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Глава региона призвал жителей не трогать незнакомые предметы, не подходить к ним и сообщать о подозрительных находках по номеру 112.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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