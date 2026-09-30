Раненный при атаке на Трубчевск студент находится в тяжёлом состоянии

Один из студентов, пострадавших при атаке ВСУ на Трубчевск Брянской области, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своём канале в MAX.

«Один из ребят находится в тяжелом состоянии. У других диагностированы осколочные ранения и баротравмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написала детский омбудсмен.

По последним данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, при атаке пострадали 12 человек, девять из них — студенты. Всех раненых доставили в больницу.

ВСУ нанесли удар по Трубчевску с помощью беспилотников 30 сентября. Первоначально глава региона сообщал о семи студентах среди пострадавших, позднее их число уточнили. Общее количество раненых осталось прежним.