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Опубликовано 30 сентября, 14:15

Раненный при атаке на Трубчевск студент находится в тяжёлом состоянии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один из студентов, пострадавших при атаке ВСУ на Трубчевск Брянской области, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своём канале в MAX.

«Один из ребят находится в тяжелом состоянии. У других диагностированы осколочные ранения и баротравмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написала детский омбудсмен.

По последним данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, при атаке пострадали 12 человек, девять из них — студенты. Всех раненых доставили в больницу.

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ВСУ нанесли удар по Трубчевску с помощью беспилотников 30 сентября. Первоначально глава региона сообщал о семи студентах среди пострадавших, позднее их число уточнили. Общее количество раненых осталось прежним.

Больше новостей о происшествиях и помощи пострадавшим — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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