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Регион
Опубликовано 30 сентября, 22:59

Пять украинских БПЛА уничтожили над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Пять украинских беспилотников уничтожили российские силы противовоздушной обороны в небе Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал глава региона.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.

После этого в Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Жителей призвали быть внимательными и при обнаружении подозрительных предметов сразу обращаться по телефонам экстренных служб — 01, 101 или 112.

Тяжело раненного при атаке БПЛА подростка из Трубчевска доставят в Москву
Тяжело раненного при атаке БПЛА подростка из Трубчевска доставят в Москву

Днём 30 сентября украинские беспилотники атаковали Трубчевск в Брянской области. В результате ранения получили 12 человек, среди них семь студентов.

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Лия Мурадьян
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