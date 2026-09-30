Пять украинских БПЛА уничтожили над Тульской областью

Пять украинских беспилотников уничтожили российские силы противовоздушной обороны в небе Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал глава региона.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.

После этого в Тульской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Жителей призвали быть внимательными и при обнаружении подозрительных предметов сразу обращаться по телефонам экстренных служб — 01, 101 или 112.

Днём 30 сентября украинские беспилотники атаковали Трубчевск в Брянской области. В результате ранения получили 12 человек, среди них семь студентов.