Тяжело раненного при атаке БПЛА подростка из Трубчевска доставят в Москву
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17-летнего подростка, тяжело раненного при атаке БПЛА в Трубчевске Брянской области, перевезут в Москву для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Сейчас пострадавший находится в Брянской областной больнице. По словам главы региона, врачи оказали ему всю необходимую помощь, подростка осмотрели нейрохирурги и провели необходимые обследования.
Брянские медики связались со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. После телемедицинской консультации врачи приняли решение транспортировать 17-летнего пациента в федеральную клинику в Москве.
Напомним, днём 30 сентября беспилотники атаковали Трубчевск в Брянской области, в результате чего ранения получили 12 человек. Первоначально губернатор Егор Ковальчук сообщал о семи пострадавших студентах, однако позднее данные уточнили: среди раненых оказались девять студентов. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что один из ребят находится в тяжёлом состоянии, у других диагностировали осколочные ранения и баротравмы. Всех пострадавших доставили в больницы и оказывают им необходимую медицинскую помощь.
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