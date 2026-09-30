Тяжело раненного при атаке БПЛА подростка из Трубчевска доставят в Москву

17-летнего подростка, тяжело раненного при атаке БПЛА в Трубчевске Брянской области, перевезут в Москву для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Сейчас пострадавший находится в Брянской областной больнице. По словам главы региона, врачи оказали ему всю необходимую помощь, подростка осмотрели нейрохирурги и провели необходимые обследования.

Брянские медики связались со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. После телемедицинской консультации врачи приняли решение транспортировать 17-летнего пациента в федеральную клинику в Москве.