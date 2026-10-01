Защита у самой земли: В российской ПВО создали дополнительный эшелон против дронов

В системе войсковой ПВО создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах для защиты от беспилотников. Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в состав соединений и воинских частей противовоздушной обороны включили подразделения противодействия БПЛА. Их задача — повысить эффективность защиты Сухопутных войск и тыловых объектов в глубине расположения группировок.

«Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах», — подчеркнул Мордвичев.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов от беспилотников одной из важнейших задач. Он отметил, что эффективная оборона требует сочетания разных средств противодействия дронам, включая радиоэлектронную борьбу и беспилотники-перехватчики.