«Соревнование меча и щита»: Медведев раскрыл стратегии защиты гражданских объектов от БПЛА

Конкуренция между российскими разработчиками беспилотников ускоряет развитие отрасли и помогает отбирать лучшие проекты. Такое мнение зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью «Ведомостям».

«Что же касается конкуренции в этой сфере, то она способствует развитию, а не ограничивает его», — сказал политик.

Медведев связал необходимость разных моделей БПЛА с широким кругом задач на фронте. По его словам, в России действует много сильных инженерных команд, чьи разработки уже подтвердили эффективность в зоне спецоперации.

«Чем они разнообразнее, чем их больше, тем лучше», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев также сообщил, что Минобороны и Росстандарт работают над унификацией требований к гражданским и военным беспилотникам. В 2026–2027 годах при выполнении гособоронзаказа планируется разрешить применение сотен современных стандартов в высокотехнологичных областях. Он также подчеркнул, что защита гражданских объектов от атак БПЛА является важнейшей задачей и возможна только в сочетании всех компонентов антидроновой борьбы. Средства РЭБ являются лишь частью системы, которая этому служит. Они довольно быстро устаревают, ведь борьба с беспилотниками — «это как соревнование меча и щита», заметил зампред Совбеза. В связи с этим он отметил необходимость уделять серьёзное внимание уделяется развитию и совершенствованию всех необходимых средств противовоздушной обороны РФ.

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