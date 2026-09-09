Количество поставленных в зону СВО дронов КВН исчисляется миллионами

Количество оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» (КВН), поставленных в зону спецоперации, исчисляется миллионами. Об этом ТАСС сообщил гендиректор новгородского НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Аппарат начали применять в августе 2024 года. По словам Чадаева, за это время дальность его использования постоянно увеличивалась, поскольку цели стали перемещать дальше от линии боевого соприкосновения.

Сейчас серийно выпускается версия КВН, рассчитанная на применение на расстоянии до 42 км. Разработчик считает, что и эта дистанция не станет пределом.

«До сих пор эффективность КВН именно как фронтового ударника не падает. То есть эффективных мер противодействия ему за эти два года так и не было найдено», — заявил Чадаев.

При этом увеличение дистанции имеет свои ограничения. Как объяснил глава НПЦ, чем длиннее оптоволоконная линия, тем выше вероятность её обрыва. Поэтому показатели долёта на 40 км оказываются ниже, чем у аппаратов, работающих на 15 км.

КВН использует управление по оптоволоконному кабелю и, по данным разработчика, не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы на радиоканал управления. Впервые аппарат апробировали в августе 2024 года во время боевых действий в Курской области.

Напомним, КВН стал самым результативным массовым фронтовым ударным дроном ВС РФ. На каждый рубль затрат на создание и применение БПЛА приходится результат стоимостью 40 рублей, а поражённую с помощью аппаратов бронетехнику ВСУ оценили в десятки миллиардов долларов.