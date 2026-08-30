«Князь Вандал Новгородский» признан самым результативным дроном в зоне СВО

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» стал самым результативным массовым фронтовым ударным беспилотником российской армии. Такую оценку дал глава НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По расчётам разработчика, соотношение расходов на создание и производство аппарата к стоимости поражённых целей достигло 1:40. Таким образом, каждый вложенный рубль принёс результат, оценённый в 40 рублей.

«С начала применения «Князя Вандала» с его помощью уничтожена бронетехника ВСУ на сумму, составляющую десятки миллиардов долларов», — заявил Чадаев в беседе с ТАСС.

Данный БПЛА впервые применили в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Команды оператору передаются по оптоволоконному кабелю, поэтому канал управления не подавляется обычными средствами радиоэлектронной борьбы. При этом с августа 2024-го по июнь 2025 года эти аппараты поразили технику противника на 166 млрд рублей. Стоимость выпущенных за тот период беспилотников оценивалась в 3,65 млрд рублей.