ВС РФ поразили транспортно-логистический центр в Броварах под Киевом

Российские войска ударными беспилотниками поразили транспортно-логистический центр в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесён по транспортно-логистическому комплексу «Равен-Украина». В Минобороны заявили, что объект использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников различного назначения, в том числе БПЛА самолётного типа.

Ранее Life.ru сообщал, что российские операторы беспилотных систем нанесли серию точных ударов по промышленному объекту в Броварах. Целью стал производственный комплекс, работавший в интересах украинской армии.