ВС РФ поразили транспортно-логистический центр в Броварах под Киевом
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Российские войска ударными беспилотниками поразили транспортно-логистический центр в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар был нанесён по транспортно-логистическому комплексу «Равен-Украина». В Минобороны заявили, что объект использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников различного назначения, в том числе БПЛА самолётного типа.
Ранее Life.ru сообщал, что российские операторы беспилотных систем нанесли серию точных ударов по промышленному объекту в Броварах. Целью стал производственный комплекс, работавший в интересах украинской армии.
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