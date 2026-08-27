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27 августа, 15:58

ВС РФ поразили транспортно-логистический центр в Броварах под Киевом

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска ударными беспилотниками поразили транспортно-логистический центр в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесён по транспортно-логистическому комплексу «Равен-Украина». В Минобороны заявили, что объект использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников различного назначения, в том числе БПЛА самолётного типа.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские операторы беспилотных систем нанесли серию точных ударов по промышленному объекту в Броварах. Целью стал производственный комплекс, работавший в интересах украинской армии.

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Александра Вишнякова
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