Не успевают за российскими дронами: Киев признал новую проблему украинской ПВО

Украинские дроны-перехватчики пока не способны эффективно противостоять российским реактивным беспилотникам. Об этом заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил изданию «Новости.Live».

«Имеющиеся дроны-перехватчики пока не демонстрируют требуемую эффективность против реактивных целей», — признал он.

По словам Палисы, российская сторона может расширять применение таких аппаратов, поскольку видит их результативность. Украинские военные продолжают искать способы противодействия, однако пока не смогли решить эту задачу.

Сейчас наиболее эффективными средствами против реактивных БПЛА остаются переносные зенитные ракетные комплексы и авиация, добавил Палиса. Однако их применение обходится дороже и требует больше ресурсов, чем запуск беспилотника-перехватчика.

Ранне американская газета The New York Times написала, что система противовоздушной обороны Украины всё хуже справляется с перехватом российских ракет и беспилотников. Так, последние массированные удары показывают, что ВС РФ всё больше уверены в своих возможностях пробивать её, говорится в статье.