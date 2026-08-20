NYT: ПВО Украины всё хуже справляется с массированными российскими ударами
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Система противовоздушной обороны Украины всё хуже справляется с перехватом российских ракет и беспилотников, пишет американская газета The New York Times. Так, последние массированные удары показывают, что ВС РФ всё больше уверены в своих возможностях пробивать её.
Издание напоминает, что военные и аналитики в Незалежной регулярно заявляют о дефиците ракет для систем ПВО. Они просят Запад увеличить поставки вооружений.
Ранее Владимир Зеленский назвал главную угрозу для украинского военно-промышленного комплекса. По его словам, это баллистические ракеты ВС РФ, которым ПВО Незалежной не может эффективно противостоять.
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