NYT: ПВО Украины всё хуже справляется с массированными российскими ударами

Система противовоздушной обороны Украины всё хуже справляется с перехватом российских ракет и беспилотников, пишет американская газета The New York Times. Так, последние массированные удары показывают, что ВС РФ всё больше уверены в своих возможностях пробивать её.

Издание напоминает, что военные и аналитики в Незалежной регулярно заявляют о дефиците ракет для систем ПВО. Они просят Запад увеличить поставки вооружений.

Ранее Владимир Зеленский назвал главную угрозу для украинского военно-промышленного комплекса. По его словам, это баллистические ракеты ВС РФ, которым ПВО Незалежной не может эффективно противостоять.