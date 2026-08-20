Зеленский заявил о главной угрозе для украинского ВПК после удара РФ по Киеву

Владимир Зеленский назвал российские баллистические ракеты главной угрозой для военно-промышленного комплекса страны. Об этом он написал после сообщения о ночном ударе по объектам в Киеве и Киевской области.

«Самая большая угроза — баллистика. И это то, что полностью зависит от поставок ракет для Patriot для Украины, а значит, зависит от партнёров нашего государства», — заявил Зеленский.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного высокоточного удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что были поражены предприятия, связанные с производством компонентов для беспилотников, сборкой авиационной техники и хранением боеприпасов.

По данным Минобороны РФ, среди поражённых объектов оказались предприятие «Файер поинт», где выпускались компоненты для ударных БПЛА, а также мощности «Антонова», связанные со сборкой беспилотников большой дальности. После удара Киев вновь заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны. Ранее Зеленский уже неоднократно говорил о нехватке ракет-перехватчиков для систем Patriot и призывал союзников увеличить поставки таких вооружений.