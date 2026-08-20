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20 августа, 05:06

«Файер Поинт» и «Укрспецсистемс» под ударом: Уничтожены ключевые узлы военного производства в Киеве

ВС РФ нанесли удар по предприятию компании Fire Point в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью Вооружённые Силы России реализовали масштабную атаку, используя высокоточные средства поражения наземного, морского и воздушного базирования. В число целей вошли беспилотники большой дальности, транспортно-логистические узлы и промышленные площадки, работающие на нужды обороны.

Эпицентром событий стали Киев и прилегающая область. Удары пришлись по ключевым точкам, обеспечивающим функционирование вражеского военно-промышленного комплекса.

Серьёзные повреждения зафиксированы на мощностях ООО «Файер Поинт». Данное предприятие специализировалось на выпуске комплектующих для ударных БПЛА, а также занималось сборкой и складированием ускорителей для крылатых ракет, известных как «Фламинго».

Под огонь попал и торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс». На этой локации разворачивалось производство критически важных узлов для беспилотной авиации. Также здесь велась крупноузловая сборка и долговременное хранение техники самолётного типа.

Действия российской армии призваны подорвать производственные цепочки, позволяющие противнику продолжать атаки. Разгром ключевых заводов и складских территорий существенно затруднит изготовление вооружения.

Армия РФ нанесла массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве
Армия РФ нанесла массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по сухогрузу с оружием и военным грузом в порту Черноморска. Также были уничтожены складские объекты, где хранилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений.

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Оксана Попова
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