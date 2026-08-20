«Украине нужна защита!»: Залужный слезливо пожаловался на очередной удар ВС РФ

Валерий Залужный заявил об очередном массированном российском ударе по целям на Украине. В социальных сетях бывший главком ВСУ заявил о серьёзном ущербе и упрекнул «партнёров» в том, что они больше помогают пустыми обещаниями, чем реальными делами.