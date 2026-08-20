«Украине нужна защита!»: Залужный слезливо пожаловался на очередной удар ВС РФ
Залужный заявил об очередном массированном ударе ВС РФ по целям на Украине
Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starostenko
Валерий Залужный заявил об очередном массированном российском ударе по целям на Украине. В социальных сетях бывший главком ВСУ заявил о серьёзном ущербе и упрекнул «партнёров» в том, что они больше помогают пустыми обещаниями, чем реальными делами.
«Очередная массированная атака на Киевскую область и другие регионы... Украине нужна защита. Не слова, а конкретная помощь», — жалуется Залужный.
Напомним, в ночь на 20 августа ВС РФ «порадовали» Незалежную очередным массированным ударом. В эпицентре — Киев и область. Среди прочего, атакованы мощности компании «Файер Поинт», выпускающей ракеты «Фламинго».
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