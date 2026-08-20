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Регион
20 августа, 10:03

«Украине нужна защита!»: Залужный слезливо пожаловался на очередной удар ВС РФ

Залужный заявил об очередном массированном ударе ВС РФ по целям на Украине

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starostenko

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starostenko

Валерий Залужный заявил об очередном массированном российском ударе по целям на Украине. В социальных сетях бывший главком ВСУ заявил о серьёзном ущербе и упрекнул «партнёров» в том, что они больше помогают пустыми обещаниями, чем реальными делами.

«Очередная массированная атака на Киевскую область и другие регионы... Украине нужна защита. Не слова, а конкретная помощь», — жалуется Залужный.

Пункт радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом уничтожен ударом Армии России
Пункт радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом уничтожен ударом Армии России

Напомним, в ночь на 20 августа ВС РФ «порадовали» Незалежную очередным массированным ударом. В эпицентре — Киев и область. Среди прочего, атакованы мощности компании «Файер Поинт», выпускающей ракеты «Фламинго».

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Матвей Константинов
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