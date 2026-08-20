Жители Киева испытывают облегчение от исчерпания у ВСУ ракет для комплексов Patriot. Об этом заявил общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik.

По его словам, причиной такого отношения стали частые падения натовских снарядов на жилые кварталы во время отражения атак.

«Потому что, когда начиналась атака ВКС РФ, они были самой главной угрозой, так как падали на жилые дома. А если натовских ракет ПВО нет, значит, ракеты ВС РФ прилетят куда надо», — сказал общественник.

По его мнению, люди с облегчением выдохнули, узнав, что системы ПВО Patriot перестанут по ним бить.

Стоит отметить, что западные СМИ неоднократно сообщали о критическом дефиците перехватчиков для Patriot у Украины. Ранее CNN сообщало, что американские системы ПВО стоят на украинской территории без дела, поскольку боеприпасов для них у Киева нет.