Владимир Зеленский начал регулярно призывать к прекращению огня, потому что понимает — положение Киева ухудшается. Об этом заявил итальянский социолог и профессор политологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в статье для газеты Fatto Quotidiano.

По его словам, на Украине не хватает солдат, а ситуация с ПВО стала наихудшей за всё время конфликта. Запасы ракет для Patriot сократились в 2,5 раза. Орсини назвал это «петлёй для Зеленского» и предположил, что именно этот расчёт заставил его перейти от уверенности в победе к ежедневным просьбам о перемирии.

«Постепенное истощение ракет Patriot и солдат – это петля для Зеленского. Сколько времени это займёт?... Зеленский, должно быть, произвёл этот расчёт, если перешёл от абсолютной уверенности в победе к ежедневным призывам к прекращению огня», – написал Орсини.

Раньше Зеленский отвергал диалог с Москвой и говорил о возврате территорий силой — это, по мнению эксперта, был «отрыв от реальности». Теперь же Киев через посредников предлагает взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Чёрном море.

«Проигрывает тот, кто просит заморозить конфликт. Побеждает тот, кто отказывается», – сказал политолог.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде сохраняется недовольство кадровыми решениями Зеленского после масштабных перестановок и отставки главы Минобороны Михаила Фёдорова. Многие депутаты не понимают причины таких серьёзных изменений. Часть из них воспринимает это как попытку Зеленского усилить контроль над системой и отодвинуть Фёдорова от власти.