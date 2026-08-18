Владимира Зеленского и его окружение, судя по всему, устраивает текущая ситуация на фронте, они не слишком нуждаются в победе. По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, Украина запускает тысячи дорогих дронов — каждый стоит от 60 до 200 тысяч долларов — но результат минимальный, и это, похоже, их не слишком беспокоит.

«Тот факт, что они запускают тысячи дронов, каждый стоимостью от $60 до 200 тысяч, и добиваются при этом минимальных результатов, — возможно, их это не слишком волнует», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что это должно тревожить западные страны, которые выделяют деньги. Киев пытается закрывать бюджетные дыры за счёт внешней помощи, но на Западе пакеты финансирования проходят всё сложнее, а партнёры всё чаще напоминают Украине, что нужно искать собственные источники доходов.

Ранее стало известно, что Европейские страны резко увеличили помощь Украине в мае–июне 2026 года, выделив почти 11 миллиардов евро. Большая часть пошла в рамках нового кредита ЕС на 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026–2027 годы. Из общей суммы 4,3 миллиарда направили на военные нужды, ещё 6,7 миллиарда — на финансовую и гуманитарную поддержку. Отдельные страны тоже помогали: Германия дала 700 миллионов евро на военную помощь, Дания — 600, Нидерланды — 500.