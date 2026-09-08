Залетает даже в блиндажи: Бойцы раскрыли козыри дрона «Князь Вандал Новгородский»

Российские военные рассказали о преимуществах оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН), который подразделения группировки войск «Центр» применяют в зоне СВО. Одним из его главных козырей бойцы называют возможность сохранять управление там, где радиоуправляемый беспилотник рискует потерять сигнал.

Заместитель командира противотанкового дивизиона старший лейтенант Иван Соколов рассказал «Красной звезде», что КВН лучше проходит лесополосы. Ещё одним преимуществом он назвал качество изображения, которое получает оператор.

Беспилотник способен развивать скорость до 70 км/ч. По словам оператора КВН рядового Богдана Свиридонова, аппарат может проникать в закрытые помещения.

«Скорость КВН достигает 70 километров в час, он манёвренный и позволяет залетать в закрытые помещения — блиндажи, дома, доты, куда радиоуправляемый дрон часто не может проникнуть из-за потери сигнала», — рассказал военнослужащий.

Ключевое отличие КВН от обычных FPV-беспилотников — управление по оптоволоконному кабелю вместо радиоканала. Благодаря этому канал связи с оператором не зависит от обычного радиосигнала и устойчив к средствам радиоэлектронного подавления.

«Сейчас идёт война дронов, но в первую очередь — война интеллектов», — резюмировал Соколов.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Князь Вандал Новгородский» признали самым результативным массовым фронтовым ударным дроном российской армии. Такую оценку аппарату дал глава разработавшего его НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.