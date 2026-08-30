Появилось видео атаки дрона «Князь Вандал Новгородский» на вертолёт ВСУ

В Сети появилось видео, на котором российский оптоволоконный дрон, предположительно «Князь Вандал Новгородский», пытается атаковать летящий вертолёт ВСУ. Ролик распространили российские военные ресурсы.

В Сети появилось видео атаки дрона КВН ВС РФ на вертолёт ВСУ. Видео © Народный фронт

На кадрах беспилотник летит вдоль лесополосы, после чего в поле зрения появляется вертолёт, который авторы публикации идентифицируют как Ми-17 украинской армии.

Оператор направляет дрон к хвостовой части машины, однако вертолёт уходит от сближения. После этого беспилотник разворачивается и вновь начинает преследование, но на этом запись обрывается.

«Князь Вандал Новгородский» — российский FPV-дрон с управлением по оптоволоконному кабелю. Такая схема позволяет сохранять канал управления в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Разработчик аппарата НПЦ «Ушкуйник» называет КВН одним из самым результативным массовым фронтовым дроном ВС РФ. Беспилотник впервые начали применять в августе 2024 года.