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30 августа, 13:00

Появилось видео атаки дрона «Князь Вандал Новгородский» на вертолёт ВСУ

Обложка © Народный фронт

Обложка © Народный фронт

В Сети появилось видео, на котором российский оптоволоконный дрон, предположительно «Князь Вандал Новгородский», пытается атаковать летящий вертолёт ВСУ. Ролик распространили российские военные ресурсы.

В Сети появилось видео атаки дрона КВН ВС РФ на вертолёт ВСУ. Видео © Народный фронт

На кадрах беспилотник летит вдоль лесополосы, после чего в поле зрения появляется вертолёт, который авторы публикации идентифицируют как Ми-17 украинской армии.

Оператор направляет дрон к хвостовой части машины, однако вертолёт уходит от сближения. После этого беспилотник разворачивается и вновь начинает преследование, но на этом запись обрывается.

«Князь Вандал Новгородский» — российский FPV-дрон с управлением по оптоволоконному кабелю. Такая схема позволяет сохранять канал управления в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Разработчик аппарата НПЦ «Ушкуйник» называет КВН одним из самым результативным массовым фронтовым дроном ВС РФ. Беспилотник впервые начали применять в августе 2024 года.

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Александра Мышляева
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