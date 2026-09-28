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Опубликовано 28 сентября, 15:59

Дроны выбили связь, штурмовики пошли вперёд: МО показало освобождение Нововодяного в ДНР

МО РФ: Взятие Нововодяного открыло путь для продвижения под Добропольем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Освобождение Нововодяного в ДНР позволило российским подразделениям улучшить позиции и создало условия для дальнейшего продвижения на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населённый пункт заняли бойцы группировки войск «Центр». Перед началом штурма военнослужащие провели разведку и выявили позиции ВСУ, огневые точки и места сосредоточения личного состава.

После этого по обнаруженным целям нанесли удары артиллерией и беспилотниками. Особое внимание уделили антеннам-ретрансляторам украинских дронов, чтобы нарушить связь и управление БПЛА. В ведомстве также опубликовали кадры боевой работы подразделений «Центра» во время операции.

Кадры боевой работы при операции по освобождению Нововодяного. Видео © «МАКС» / Минобороны России

Затем в Нововодяное вошли малые штурмовые группы. В ведомстве заявили, что российские бойцы последовательно занимали дома, подвалы и укреплённые позиции, а расчёты беспилотных систем продолжали вести разведку и корректировать огонь.

«В результате слаженных действий всех задействованных подразделений Нововодяное было полностью освобождено от формирований ВСУ, что позволило улучшить положение подразделений группировки войск «Центр» на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на добропольском направлении СВО», — говорится в сообщении Минобороны.

ВС РФ наступают в западном направлении в Доброполье, освобождено 70 зданий
ВС РФ наступают в западном направлении в Доброполье, освобождено 70 зданий

Напомним, сегодня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Нововодяное в ДНР. В тот же день ведомство информировало об освобождении Уланово в Сумской области, где действовали бойцы группировки «Север».

Главные новости о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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