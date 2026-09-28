Российские войска взяли под контроль Уланово и Нововодяное

Российские войска установили контроль над двумя населёнными пунктами в Сумской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населённый пункт Уланово в Сумской области, а подразделения группировки войск «Центр» освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска вели бои у Уланово в Сумской области. В группировке «Север» тогда также заявляли о продвижении на других участках Сумского направления.