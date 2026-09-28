Российская армия продолжает продвигаться в Доброполье Донецкой Народной Республики, бойцы наступают в западном направлении. Об этом сообщило Минобороны. За сутки освобождено 70 зданий, против потерял до 30 военнослужащих.

«В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о взятии под контроль сразу двух населённых пунктов. Речь идёт об Уланово Сумской области и Нововодяного Донецкой Народной Республики.