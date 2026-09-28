Танк, МТ-ЛБ и бронемашина: «Восток» мощно подпалил резервы ВСУ
Войска РФ уничтожили три единицы бронетехники и сорвали переброску сил ВСУ
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российские операторы беспилотников сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, перечислив уничтоженную технику.
Удар дронов ВС РФ по резервам ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
По данным ведомства, разведывательные дроны группировки войск «Восток» обнаружили замаскированный танк, а также передвижение бронетехники и автомобилей с украинскими военнослужащими. После серии ударов были уничтожены танк, МТ-ЛБ, бронемашина MaxxPro, автомобиль HMMWV и другая техника.
В ведомстве также сообщили о потерях среди военнослужащих ВСУ. Российские удары нарушили подвоз резервов к передовым позициям на этом участке.
Ранее в МО РФ рассказали, что военнослужащие Южной группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК), пункт управления беспилотниками, автомобиль и укрытие с украинской пехотой на Славянско-Краматорском направлении.
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