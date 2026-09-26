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Опубликовано 26 сентября, 09:09

Российские дроны уничтожили робота ВСУ под Краматорском

МО: ВС РФ уничтожили НРТК и пункт управления БПЛА под Краматорском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК), пункт управления беспилотниками, автомобиль и укрытие с украинской пехотой на Славянско-Краматорском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ 26 сентября.

По данным ведомства, пункт управления БПЛА обнаружили расчёты 4-й отдельной мотострелковой бригады. Цель была поражена точным попаданием. Бойцы той же бригады выявили и уничтожили укрытие с личным составом ВСУ.

Операторы 85-й отдельной мотострелковой бригады поразили автомобиль противника. Ещё одной целью стал наземный робототехнический комплекс, обнаруженный в районе Славянско-Краматорской агломерации.

В российском военном ведомстве заявили, что подразделения Южной группировки продолжают наносить удары по объектам в ближнем тылу ВСУ, в том числе по транспорту и роботизированным платформам, используемым на логистических маршрутах.

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Ранее Life.ru рассказывал о ситуации на подступах к Славянску и Краматорску. Российские военные и военкоры сообщали о работе операторов беспилотных систем по украинской технике и логистическим маршрутам. За несколько дней до этого Life.ru писал об ударах дронов Южной группировки по автотранспорту в районе Краматорска.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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