Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК), пункт управления беспилотниками, автомобиль и укрытие с украинской пехотой на Славянско-Краматорском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ 26 сентября.

По данным ведомства, пункт управления БПЛА обнаружили расчёты 4-й отдельной мотострелковой бригады. Цель была поражена точным попаданием. Бойцы той же бригады выявили и уничтожили укрытие с личным составом ВСУ.

Операторы 85-й отдельной мотострелковой бригады поразили автомобиль противника. Ещё одной целью стал наземный робототехнический комплекс, обнаруженный в районе Славянско-Краматорской агломерации.

В российском военном ведомстве заявили, что подразделения Южной группировки продолжают наносить удары по объектам в ближнем тылу ВСУ, в том числе по транспорту и роботизированным платформам, используемым на логистических маршрутах.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации на подступах к Славянску и Краматорску. Российские военные и военкоры сообщали о работе операторов беспилотных систем по украинской технике и логистическим маршрутам. За несколько дней до этого Life.ru писал об ударах дронов Южной группировки по автотранспорту в районе Краматорска.