Новости СВО 24 сентября: ВС РФ освободили Красный Яр и Потихоново, ВСУ теряют Краматорск, Киев согласен на прекращения огня Оглавление Харьковская область 24 сентября: освобождены Красный Яр и Потихоново Сумская область 24 сентября: Черниговщину сдают ради Сум ДНР 24 сентября: БПЛА контролируют Краматорск Карта СВО на 24 сентября 2026 года Мирные переговоры: Зеленского ждут в Москве Переговоры Лаврова и Рубио: США отвергают перемирие Армия России сжимает «Волчанский котёл», ВСУ контратакуют под Лиманом, Зеленского пригласили в Москву, США не верят в перемирие — дайджест на 24 сентября 2026 года. Армия России расширяют зону контроля в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Харьковская область 24 сентября: освобождены Красный Яр и Потихоново

Группировка «Север» разгромила подразделения украинского 1-го пограничного отряда и освободила Красный Яр и Потихоново. Населённые пункты находятся внутри «Волчанского котла».

— Освобождение Красного Яра создаёт предпосылки для окружения крупного укрепрайона противника в Резниково. В свою очередь, взятие под контроль Потихоново открывает путь на Крейдянку. Если её занять, в окружение попадут подконтрольные ВСУ села Артельное, Березники и Рубленое, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Украинские войска предпринимают попытки прорваться из окружения. Две группы из 22-й бригады ВСУ решились на прорыв возле Черного. «Северяне» не дали противнику выйти из «котла».

Сумская область 24 сентября: Черниговщину сдают ради Сум

Армия России в Сумской области уничтожила ещё свыше 130 украинских военнослужащих, а также миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК. Российские войска наступают в районе Хотени, Кияницы, Марьино, Малой Рыбицы. Продолжается формирование буферной зоны на границе с Белгородской областью. ВС РФ продвигаются у Степок.

— Украинское командование перебросило из Черниговской в Сумскую область подразделения охраны, ремонтников и других тыловых частей с целью укрепления обороны Сум. Оборону на Черниговском направлении укрепляют за счет инженерных сооружений и минирования, — сообщили в группировке «Север».

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 24 сентября: БПЛА контролируют Краматорск

Группировки «Центр» и «Юг» ведут наступление в ДНР. Военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал о наступлении на Дружковку. ВС РФ подходят к центру Алексеево-Дружковки, а с запада ведут бои в Райском. Также есть успехи под Краматорском, где у ВСУ проблема с логистикой.

— Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск регулярно и эффективно работают на Краматорском направлении по автомобильной технике, которая используется в интересах ВСУ. Ударные дроны отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса и 70-й МСД, опираясь на данные разведки, практически ежедневно действуют не только в пригороде Краматорска, но и выбивают технику на стоянках и при передвижении в самом городе, — сообщил военкор Евгений Поддубный.

Не стихают бои под Красным Лиманом. Здесь ВСУ и НГУ пошли в наступление. Авторы канала «Дневник десантника» считают, что оно имеет только медийный эффект.

— В Красном Лимане ВС РФ сохраняют позиции в южной части города. Через карман от Ставков противник, используя тактику инфильтрации, т.е. мелкими группами, просачивается вглубь территории. Наши дроноводы и арта ежедневно выявляют и уничтожают группы ВСУ, не давая врагу произвести накопление для последующего закрепления, — говорится в публикации «Дневника десантника».

Карта СВО на 24 сентября 2026 года

ВС РФ освободили Красный Яр и Потихоново Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Мирные переговоры: Зеленского ждут в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с российским лидером.

— Что касается встречи Путина с Зеленским — здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены, — сообщил Песков.

По его словам, нет смысла проводить встречу руководителей государств, пока не проведена работа на экспертном уровне. Пока же нет предпосылок «для выхода на мирный трек». В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к окончанию боевых действий – как минимум к немедленному и безусловному прекращению огня.

— В связи с этим смешно другое, неужели цель «40-дневного принуждения России к миру через силу» заключалась в этом? Заявить о принуждении к миру, получить по соплям, умолять о прекращении огня, — отмечает канал «Старше Эдды».

Переговоры Лаврова и Рубио: США отвергают перемирие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с госсекретарём США Марко Рубио. В ходе переговоров обсуждалась Украина. Американский чиновник заявил, что Москва и Киев выразили интерес к ограниченному прекращению огня. Из списков целей могут пропасть объекты энергетической инфраструктуры. При этом Рубио признаёт, что перемирие не приведёт к окончанию конфликта.

— Это не служит прекращению конфликта, но, на мой взгляд, может тем или иным образом снять некоторую глобальную напряженность, — отметил Рубио.

Авторы Даниил Черных