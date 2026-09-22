«Волчанский котёл»: что это такое, где находится на карте и что о нём известно Оглавление Что такое «Волчанский котёл» Где находится «Волчанский котёл»: карта Что известно на сегодня: масштаб Действительно ли существует окружение: позиции сторон Почему это важно: создание буферной зоны FAQ — Что такое «Волчанский котёл»? — Где находится «Волчанский котёл» на карте? — Сколько военнослужащих ВСУ находится в окружении? — Правда ли, что «Волчанский котёл» существует, или это фейк? «Волчанский котёл» — что это за окружение под Волчанском, где находится на карте, сколько военных ВСУ внутри и существует ли оно на самом деле — разбор Life.ru. Где находится «Волчанский котёл», что там происходит и почему он важен? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что такое «Волчанский котёл»

В результате наступления ВС РФ в Харьковской области украинские войска попали в окружение. Замглавы региональной Военно-гражданской администрации по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил 9 сентября ТАСС, что в «котле» находятся подразделения 159-й и 22-й механизированных бригад ВСУ, а также пограничники 1-го и 15-го отрядов.

— Они не держат оборону в классическом смысле, они «варятся»: связь рвётся, резервов нет, фланги оголены — именно поэтому наши штурмовые группы заходят малыми звеньями после артподготовки и реактивными системами залпового огня, — отметил Лисняк.

Для материального обеспечения своей окружённой группировки Киев применяет в большом количестве наземные робототехнические комплексы.

— Противник пытается наладить снабжение своей окруженной группировки, массово отправляя по тропам наземные роботы. Там их уже ждут дроны расчетов группировки «Север». Некоторые НРТК противник оснащает пулеметами и ПТРК, но те точно также становятся жертвой наших FPV, — заявили в группировке войск ВС РФ, зачищающей «Волчанский котёл».

Где находится «Волчанский котёл»: карта

Карта «Волчанского котла» по состоянию на 22 сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru

«Волчанский котёл» образовался в северо-западной части Харьковской области. Он граничит с Белгородской областью. Его площадь – на начальном этапе более 450 квадратных километров, но по мере продвижения Армии России, она сокращается. Войска продвигаются к центру – селу Резниково, из-за которого «Волчанский котёл» ещё называют «Резниковский выступ».

Что известно на сегодня: масштаб

— В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до 2 тысяч человек, площадь образовавшегося там котла, площадь там большая, — 460 квадратных километров, и включает 27 населенных пунктов, — сообщил 1 сентября 2026 года президент России Владимир Путин.

По данным группировки «Север», с 1 по 14 сентября 2026 года в «Волчанском котле» уничтожено около 460 украинских военнослужащих. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что с 12 по 18 сентября 2026 года противник потерял более 390 человек. Уничтожено восемь бронемашин, пять автомобилей, артиллерийские орудия, квадроциклы и НРТК. Под контроль России перешли Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья. Украинские подразделения предпринимают безуспешные попытки прорыва из окружения. Армия России предлагает противнику сложить оружие и сдаться в плен.

— Ваше положение безвыходное, логистические маршруты под контролем ВС РФ. Выходите с белым флагом и останетесь живы, — сообщили подразделениям ВСУ бойцы группы «Север».

Внутри «Волчанского котла» образовываются и другие окружения. У украинских подразделения появилась ещё одна проблема после освобождения Лошаково и Комиссарово.

— Если взять расположенное между ними Хижняково, то восточнее сформируется мини-окружение, в которое угодят села Потихоново, Рубленое, Крейдянка и Озерное. Очевидно, командование группировки «Север» сделало ставку на уничтожение котла по частям, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Действительно ли существует окружение: позиции сторон

Киев отрицает наличие окружения своих подразделений в Харьковской области. В начале сентября появилось сообщение 16-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, в котором говорится, что «Волчанский котёл» — выдумка российской пропаганды. Эта версия поддерживает американским Институтом изучения войны (ISW).

— Российские источники продолжают утверждать, что российские войска окружили около 2000 украинских военнослужащих к северо-востоку от Харькова.ISW не обнаружил никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, с тех пор как 3 сентября российские источники впервые сообщили об окружении украинских войск, — сказано в заявлении Института.

ГрВ «Север» уничтожает пункты управления БПЛА противника, укрытия техники и личного состава противника .Видео © Telegram / Минобороны России

Однако, группировка «Север» продемонстрировала кадры объективного контроля, на которых видно, что ВС РФ взяли под контроль. Были вопросы по освобождению Благодатного, но и на них получен ответ.

— По действиям ребят (а их там трое) видно, что это не забежавшая для флаговтыка группа. Таким образом последняя «щель» для выхода с Резниковского выступа захлопнулась, — отметил военный блогер Юрий Подоляка.

Почему это важно: создание буферной зоны

Уничтожение подразделений ВСУ в «Волчанском котле» значительно расширит буферную зону на границе.

— Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров, — объяснил Владимир Путин.

Вместе с безопасностью для Белгородской области решается эта проблема и для других российских населённых пунктов. У группировки «Север» появляется возможность наступать на другие посёлки и города Харьковской области, используемые ВСУ.

— После стабилизации ситуации и полной зачистки освобождённой территории откроются условия для дальнейшего продвижения в сторону Приколотного и Большого Бурлука, что также затруднит противнику запуск беспилотников вглубь России и повысит безопасность Белгородской области, — пишут авторы канала «Рыбарь».

FAQ

— Что такое «Волчанский котёл»?

«Волчанский котёл» — окружение подразделений ВСУ и ГПСУ в Харьковской области.

— Где находится «Волчанский котёл» на карте?

Украинская группировка окружена на северо-востоке Харьковской области.

— Сколько военнослужащих ВСУ находится в окружении?

На начальном этапе в «Волчанский котёл» попало около 2 тысяч человек.

— Правда ли, что «Волчанский котёл» существует, или это фейк?

«Волчанский котёл» — реальность, которая подтверждается кадрами объективного контроля.

Авторы Даниил Черных