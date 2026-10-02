Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 08:09

В Калужской области за ночь 2 октября сбили 18 БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В Калужской области за ночь перехватили 18 украинских беспилотников над девятью муниципальными округами, а также над окраинами Калуги и Обнинска. Об этом сообщил местный губернатор Владислав Шапша.

По данным главы региона, дроны сбивали над Бабынинским, Думиничским, Кировским, Козельским, Людиновским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским и Ферзиковским муниципальными округами. Сейчас на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В Пермском крае 2 октября почти на два часа вводили «Ракетную опасность»
В Пермском крае 2 октября почти на два часа вводили «Ракетную опасность»

Ранее над Воронежской областью уничтожили 62 беспилотных летательных аппарата. По данным губернатора Александра Гусева, беспилотники были обнаружены и уничтожены над двумя городскими округами и шестью районами региона. Предварительно, атака не привела к пострадавшим или разрушениям.

Больше новостей об авариях, разрушениях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar