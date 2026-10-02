В Калужской области за ночь 2 октября сбили 18 БПЛА ВСУ

В Калужской области за ночь перехватили 18 украинских беспилотников над девятью муниципальными округами, а также над окраинами Калуги и Обнинска. Об этом сообщил местный губернатор Владислав Шапша.

По данным главы региона, дроны сбивали над Бабынинским, Думиничским, Кировским, Козельским, Людиновским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским и Ферзиковским муниципальными округами. Сейчас на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Ранее над Воронежской областью уничтожили 62 беспилотных летательных аппарата. По данным губернатора Александра Гусева, беспилотники были обнаружены и уничтожены над двумя городскими округами и шестью районами региона. Предварительно, атака не привела к пострадавшим или разрушениям.