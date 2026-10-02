В Пермском крае 2 октября почти на два часа вводили «Ракетную опасность»

Ракетная опасность в Пермском крае снята. Местный аэропорт возобновил работу, а в пермских вузах начали возвращать занятия в расписание. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Сигнал об угрозе поступил в 07:22. На время действия режима аэропорт приостановил работу: в радиусе 100 км от Перми ввели режим «Ковёр». После снятия ограничений Большое Савино перешло на штатный режим. В ПГНИУ отменили первые пары, а занятия в кампусе возобновятся с 11:30.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области системы противовоздушной обороны за ночь сбили более 110 украинских дронов. БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском, а также в девяти районах области: Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском и Боковском. Падение обломков привело к двум возгораниям. В Чертковском районе загорелась сухая трава, пожар уже ликвидирован. В Шолоховском районе после падения БПЛА возник лесной пожар. Его также потушили.