Расчёты ПВО сбили 62 БПЛА ВСУ над Воронежской областью
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Силы противовоздушной обороны уничтожили 62 беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью вечером 1 октября и минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По его данным, беспилотники были обнаружены и уничтожены над двумя городскими округами и шестью районами региона.
Предварительно, атака не привела к пострадавшим или разрушениям.
Ранее один человек был госпитализирован после массированной атаки беспилотников на промышленную инфраструктуру Волгограда. В Красноармейском районе после атаки произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Удмуртской. Пожар удалось локализовать. Жителей дома, где возникло возгорание, разместили в пункте временного размещения.
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