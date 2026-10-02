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Опубликовано 2 октября, 07:59

Расчёты ПВО сбили 62 БПЛА ВСУ над Воронежской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 62 беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью вечером 1 октября и минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его данным, беспилотники были обнаружены и уничтожены над двумя городскими округами и шестью районами региона.

Предварительно, атака не привела к пострадавшим или разрушениям.

Более 110 БПЛА ВСУ уничтожили 2 октября в Ростовской области
Более 110 БПЛА ВСУ уничтожили 2 октября в Ростовской области

Ранее один человек был госпитализирован после массированной атаки беспилотников на промышленную инфраструктуру Волгограда. В Красноармейском районе после атаки произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Удмуртской. Пожар удалось локализовать. Жителей дома, где возникло возгорание, разместили в пункте временного размещения.

Больше новостей об авариях, разрушениях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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