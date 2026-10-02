Расчёты ПВО сбили 62 БПЛА ВСУ над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 62 беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью вечером 1 октября и минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его данным, беспилотники были обнаружены и уничтожены над двумя городскими округами и шестью районами региона.

Предварительно, атака не привела к пострадавшим или разрушениям.