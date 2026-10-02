Восемь сотрудников МЧС пострадали при повторной атаке БПЛА в Донецке

Восемь сотрудников МЧС России пострадали при повторной атаке БПЛА в Донецке. Двое спасателей остаются под наблюдением врачей, ещё шестеро проходят амбулаторное лечение, сообщили в региональном управлении ведомства.

Ночью пожарные тушили загоревшийся после атаки беспилотника частный сектор в Куйбышевском районе. Во время работы последовали новые налёты дронов.

В результате пострадали восемь огнеборцев. Кроме того, повреждения получили две пожарные автоцистерны МЧС.

Подобные случаи в ДНР происходили и ранее. В августе беспилотник атаковал пожарный расчёт во время тушения возгорания в одном из населённых пунктов республики. Тогда двух сотрудников МЧС госпитализировали, а пожарная машина получила повреждения. В июле спасатель был ранен при повторном ударе дрона в Старобешевском районе: пожарные также прибыли ликвидировать последствия предыдущей атаки. Сотрудника доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь.