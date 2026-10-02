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Опубликовано 2 октября, 11:24

Восемь сотрудников МЧС пострадали при повторной атаке БПЛА в Донецке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Восемь сотрудников МЧС России пострадали при повторной атаке БПЛА в Донецке. Двое спасателей остаются под наблюдением врачей, ещё шестеро проходят амбулаторное лечение, сообщили в региональном управлении ведомства.

Ночью пожарные тушили загоревшийся после атаки беспилотника частный сектор в Куйбышевском районе. Во время работы последовали новые налёты дронов.

В результате пострадали восемь огнеборцев. Кроме того, повреждения получили две пожарные автоцистерны МЧС.

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Подобные случаи в ДНР происходили и ранее. В августе беспилотник атаковал пожарный расчёт во время тушения возгорания в одном из населённых пунктов республики. Тогда двух сотрудников МЧС госпитализировали, а пожарная машина получила повреждения. В июле спасатель был ранен при повторном ударе дрона в Старобешевском районе: пожарные также прибыли ликвидировать последствия предыдущей атаки. Сотрудника доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь.

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Милена Скрипальщикова
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