В ДНР дрон ВСУ атаковал пожарный расчёт МЧС — двое спасателей ранены

Пожарный расчёт МЧС России попал под повторный удар украинского беспилотника в ДНР. В результате атаки двум спасателям потребовалась госпитализация, сообщили в региональном главке ведомства.

Инцидент произошёл во время тушения возгорания в одном из освобождённых населённых пунктов. В тот момент, когда сотрудники МЧС работали на месте, по ним снова ударил вражеский дрон. После попадания по спецтехнике оба пожарных почувствовали недомогание.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Кроме того, повреждения получил пожарный автомобиль. Другие детали произошедшего не приводятся.

Ранее в Куйбышевском районе Донецка после атаки украинского беспилотника полностью сгорел строительный гипермаркет «Галактика». В результате удара также повреждены два транспортных средства, остекление и кровля одного из домов. Здание торгового центра выгорело практически целиком. От гипермаркета остались только каркас и входная группа. Кровля и перекрытия обрушились во время сильного пожара. На месте происшествия МЧС развернуло штаб пожаротушения.