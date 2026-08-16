ВСУ сожгли ещё один строительный гипермаркет в ДНР

Строительный гипермаркет «Галактика» в Куйбышевском районе Донецка полностью уничтожен огнём после атаки украинского беспилотника. Данную информацию передаёт мэр региона Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в Куйбышевском районе в результате атаки БПЛА уничтожен торговый центр «Галактика», повреждены два транспортных средства, остекление и кровля дома», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Здание выгорело практически целиком. От него остались только каркас и входная группа. Кровля и перекрытия рухнули во время крупного пожара. На месте происшествия МЧС развернуло штаб пожаротушения.

Следователи СК России уже приступили к работе. Представитель ведомства рассказал агентству, что на территории объекта обнаружены фрагменты, которые могут принадлежать ударным беспилотникам самолётного типа иностранного производства. Их направили на экспертизу.

Это не единственный случай атаки на гипермаркеты данной сети за последнюю неделю. Ранее пожар произошёл в филиале в Енакиеве. Замглавы администрации населённого пункта Сергей Божик сообщил, что обоих пострадавших доставили в больницу. Речь идёт о сотрудниках охраны, которые работали в ночь на 14 августа. Тушение заняло около 19 часов.