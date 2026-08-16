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16 августа, 13:19

ВСУ сожгли ещё один строительный гипермаркет в ДНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Строительный гипермаркет «Галактика» в Куйбышевском районе Донецка полностью уничтожен огнём после атаки украинского беспилотника. Данную информацию передаёт мэр региона Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в Куйбышевском районе в результате атаки БПЛА уничтожен торговый центр «Галактика», повреждены два транспортных средства, остекление и кровля дома», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Здание выгорело практически целиком. От него остались только каркас и входная группа. Кровля и перекрытия рухнули во время крупного пожара. На месте происшествия МЧС развернуло штаб пожаротушения.

Следователи СК России уже приступили к работе. Представитель ведомства рассказал агентству, что на территории объекта обнаружены фрагменты, которые могут принадлежать ударным беспилотникам самолётного типа иностранного производства. Их направили на экспертизу.

В Домодедово обрушился склад площадью 56 тысяч квадратов после атаки БПЛА
В Домодедово обрушился склад площадью 56 тысяч квадратов после атаки БПЛА

Это не единственный случай атаки на гипермаркеты данной сети за последнюю неделю. Ранее пожар произошёл в филиале в Енакиеве. Замглавы администрации населённого пункта Сергей Божик сообщил, что обоих пострадавших доставили в больницу. Речь идёт о сотрудниках охраны, которые работали в ночь на 14 августа. Тушение заняло около 19 часов.

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Юлия Сафиулина
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